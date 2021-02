Eva Mendes zanika govorice o lepotnih popravkih.

Zvezdnica pa ni ostala tiho, ampak se je odzvala na govorice. "Nisem prepričana, zakaj vam odgovarjam, ampak tukaj sem. Manj objavljam, ker je na prvem mestu družina. Moji najmlajši me potrebujejo in objavljanje na družbenih omrežjih je postalo odveč. Glede plastičnih operacij pa bom počela to, kar želim. Ampak v tem trenutku to ni razlog za mojo odsotnost. Razlog za to je dejstvo, da ne želim družini posvečati manj časa zaradi družbenih omrežij. Senzacionalna novica torej. Izbrala sem družino."

Mendesova je poročena z igralcem Ryanom Goslingom, s katerim imata dve hčeri, šestletno Esmeraldo in štiriletnoAmado. Med pandemijo je bila zvezdnica res manj aktivna na družbenih omrežjih, ker večino časa posveča družini.