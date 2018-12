Sin Eve Longorie dopolnil šest mesecev

Eva Longoria je junija letos prvič postala mama. V čevlje novopečene mamice je stopila z velikim navdušenjem in veseljem do odkrivanja vsega, kar ponuja materinstvo. Zdaj je s fotografijo ovekovečila sinovih šest mesecev starosti in spodaj delila ganljiv zapis.

43-letna Eva Longoria se je junija letos razveselila svojega prvorojenca, Santiaga Enriqueja Bastóna. Od leta 2016 je poročena s 50-letnim poslovnežem Josejem Bastonom, ki ima iz preteklega zakona štiri otroke: Natalio Baston, Mariano Baston, Sebastiana Bastona in Jose Antonia Bastona. Eva je sina kmalu po porodu vpeljala v 'zvezdniški svet', saj ga je že nekajkrat odpeljala s seboj na snemalne sete ter delo v pisarni, kjer mu je med drugim nadela tudi ljubkovalni vzdevek ''moj osebni asistent''. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Mali Santiago je ravno dopolnil šest mesecev starosti, ponosna mama pa je trenutek sreče in veselja ovekovečila s fotografijo, pod katero je zapisala: ''Moj sladki angelček, danes si star šest mesecev, počutim pa se, kot bi se rodil včeraj – čeprav se sploh ne morem več spomniti, kakšno je bilo moje življenje pred tvojim prihodom. Ob tvojem smehu se moje srce topi na način, ki si ga ne moreš predstavljati. Rada te imam, zakladek moj!'' Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Longoria si je po porodu vzela nekaj časa za okrevanje in popolno posvečenost sinu, nedavno pa je napovedala, da se je lotila intenzivne telovadbe, s katero želi povrniti svojo predporodno postavo. Dejala je, da se z odvečnimi kilogrami trenutno ne obremenjuje in da se bo z vadbo v kratkem času znebila poporodne teže. Eva se je že pred nosečnostjo držala zdravega življenjskega sloga, zato ji nekajmesečno odrekanje ne bo predstavljalo večjih težav.