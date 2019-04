Eva že pripravljena na poletje

Pod fotografijo se je vsul plaz komentarjev. Njeno objavo so opazile tudi njene igralske kolegice in prijateljice, ki so občudovale njeno poporodno postavo. ''Videti si odlično!'' je zapisala modna oblikovalka in njena prijateljica Victoria Beckham. Igralka Alex Menesesje komentirala z besedami: ''Prekleto, punca. Ali nisi ravnokar rodila?'' Medtem ko je igralka Amy Davidson njeno fotografijo komentirala: ''In ti si bila noseča? (smeh)''

Eva, ki je 20. junija lani rodila prvega otroka, je kar nekaj mesecev po porodu bila bitko z odvečnimi kilogrami. Zadnje mesece pa pridno trenira in z odličnimi rezultati se rada pohvali tudi pred svojimi sledilci na družbenih omrežjih.