Evan Rachel Wood: Marilyn Manson me je zlorabil, počutila sem se mrtvo

Velika pravna bitka med igralko Evan Rachel Wood in njenim bivšim zaročencem, pevcem Marilynom Mansonom, s pravim imenom Brian Warner, se vleče že od začetka leta 2021 in, kot kaže, se še ne bo kmalu končala. Na sodišče se bosta vrnila februarja prihodnje leto, ko bo moral sodnik odločiti, ali je Evan Rachel Wood res škodila njegovemu ugledu. Nekaj obtožb proti njemu je že padlo, a zgodba še zdaleč ni končana.

Evan Rachel Wood ni edina ženska, ki poskuša na sodišču dokazati, da je bila v zvezi z Marilynom Mansonom podvržena grozljivemu fizičnemu in psihičnemu nasilju – omenjenih je več kot 10 primerov –, a je sprožila celotno verigo dogodkov. V trenutku, ko se je razmahnilo gibanje #MeToo, je spregovorila tudi o svojih izkušnjah z bližnjo osebo, a je šele leta 2021 razkrila identiteto človeka, ki jo je zlorabljal. Glasbenik je vse obtožbe o spolnem nasilju in zlorabi zanikal.

icon-expand Evan Rachel Wood pravi, da je bila žrtev zlorab nekdanjega zaročenca Marilyna Mansona. FOTO: Profimedia

36-letna igralka se je nedavno pojavila v podcastu Navigating Narcissism z ameriško psihologinjo dr. Ramani Durvasula, znano po svojih raziskavah in knjigah o depresiji in zasvojenosti, motnjah hranjenja in narcizmu. Woodova je v podcastu pripovedovala, kako jo je Manson, "zadeto od gore kokaina", izpostavil "nenehnim verbalnim napadom" in "nenehnemu toku negativnosti", da bi jo psihično zlomil. "Ohranjal bi te budnega, te poniževal, ti govoril, kaj je narobe s svetom in ljudmi okoli tebe, vse, kar delaš narobe, kaj delaš, da bi izdal njega in sebe, govoril o sumih, ki jih ima proti tebi, potem pa bi začel razgrajati po hiši," se je spominjala Woodova in dodala, da se je ob njegovi zlorabi počutila, kot da mu ne more niti pobegniti niti ga ustaviti. "To je bil trenutek, ko sta se začela pranje možganov in zloraba. Ne bi se ustavilo, dokler se nisi predal ali se začel strinjati z vsem, kar je govoril, ali dokler nisi poklical telefonskih številk, na katere je želel, da pokličeš," je pojasnila v podcastu. Woodova je spregovorila o tesnobi in obupu, ki ju je čutila med njunim razmerjem, in dejala, da je bila njena edina strategija obvladovanja ta, da se je pretvarjala, da je mrtva. Upala je, da bo zaradi tega zanj "nezaželena".

"Bili so trenutki, ko sem pomislila, kako zelo me je strah te osebe. Tolikokrat mi je grozil, bodisi z izsiljevanjem bodisi s silo. Ostala sem, ker me je bilo strah oditi, a sem bila vseeno mrtva. Ostati je bilo kot smrtna obsodba, oditi se je zdelo strašljivo, ker bi se mi lahko kaj zgodilo ali pa bi on prišel za mano. Kakorkoli že, počutila sem se mrtvo, zato sem pomislila, da bi lahko poskusila pobegniti," je povedala igralka. V podkastu je povedala, kako jo je Manson več dni zadrževal v izolaciji, stran od drugih ljudi, ji grozil, kaznoval za najmanjše napake in jo s svojimi dejanji spravljal ob pamet. Povedala je tudi, kako so jo v medijskih člankih med njuno zvezo, ki je trajala od leta 2006 do 2010, vedno spravljali v zadrego in o njej pisali slabe stvari. "Odnos je bil nekaj takega kot 'tukaj je ta mlada cipa, Lolita, uničevalka domov, žurerka, ki je prišla in vse uničila,'" je opisala igralka. Tako se je pisalo zaradi skoraj dve desetletji velike razlike v letih med njo in pevcem, saj je bila ona stara 18 let, Manson pa 37, ter dejstva, da je bil Manson v času, ko jo je začel zapeljevati, poročen s plesalko in manekenko Dito Von Teese. Kulti delujejo po istem principu O tem, kolikšen je bil nadzor nad razmerjem, trdi Woodova, priča dejstvo, da se je Manson zelo trudil jo oddaljiti od njene matere Sare Lynn Moore in da si je pevka med njunimi pogovori delala zapiske. Mansonovo vedenje je bilo podobno metodam, ki jih uporabljajo različni kulti za nadzor svojih članov.

"Kulti delujejo po istem principu. 'Ne smeš brati ničesar o nama na spletu', na primer. Enako velja za psihologijo, kjer je gor dol in dol gor," je v podkastu dejala Woodova in dodala, da je konec 2017, ko se je začelo gibanje #MeToo in prvotno izpostavljanje razvpitega plenilca Harveyja Weinsteina, začela vse skupaj intenzivno doživljati in imela panične napade starih travm. V dokumentarcu z naslovom Phoenix Rising je Woodova povedala, da jo je Manson zvezal in mučil, v nekem trenutku pa je celo uporabil nacistični bič. Kot žrtev spolne zlorabe je Woodova leta 2018 govorila tudi v ameriškem kongresu in se zavzela za uvedbo zakona o pravicah žrtev spolnega nasilja na zvezni ravni. Februarja 2021 je postalo znano, da je njen napadalec Manson.