Evan Rachel Wood: Nisem pritiskala na Smithlinovo, naj obtoži Mansona

Evan Rachel Wood zanika obtožbe manekenke Ashley Morgan Smithline, da jo je s pomočjo manipuliranja prepričala, naj rokerja Marilyna Mansona obtoži spolne zlorabe. Kot dokaz, da je bila Ashley tista, ki je prva stopila v stik z njo glede obtožb o spolnem napadu, je predložila posnetke zaslona in glasovna sporočila. Ob tem trdi, da je manekenka javno preklicala svojo obtožbo o spolnem napadu, ker nanjo pritiskajo Mansonovi oboževalci in pevčeva odvetniška ekipa.

Odvetniška ekipa Evan Rachel Wood je na višje sodišče v Los Angelesu vložila izjavo, v kateri zanika obtožbe manekenke Ashley Morgan Smithline. Ta je namreč prejšnji teden v izjavi pod zaprisego, ki so jo na sodišče vložili odvetniki Marilyna Mansona, trdila, da jo je igralka zmanipulirala v mišljenje, da jo je roker spolno zlorabljal. "Podlegla sem pritisku Evan Rachel Wood in njenih sodelavcev, da sem Mansona lažno obtožila posilstva in spolnega napada," je izjavila.

icon-expand Evan Rachel Wood FOTO: Profimedia

23-letna Woodova se sedaj brani z izjavo: "Nikoli nisem pritiskala ali manipulirala z Ashley Morgan Smithline, da bi izrekla kakršne koli obtožbe proti Mansonu, prav gotovo pa nisem nikoli pritiskala ali z njo manipulirala, da bi izrekla obtožbe, ki niso resnične." Dodala je, da je bila prav manekenka tista, ki jo je prva kontaktirala marca 2019, potem ko je sama na družbenem omrežju objavila zapis, v katerem je trdila, da je žrtev družinskega nasilja. V objavi sicer Evan zvezdnika še ni imensko izpostavila, a komentarji Smithlinove, ki jih je na sodišču predložila Woodova, kažejo na to, da je vedela, da gre zanj, saj se je sklicevala na informacije o zasebni izkušnji Evan z Mansonom, ki takrat še niso bile javno dostopne. Evan trdi, da se je z Ashley osebno srečala zgolj enkrat oktobra 2020 na sestanku z domnevnimi Mansonovimi žrtvami, ki so ga snemali za dokumentarni film Phoenix Rising. Dodaja, da z manekenko pred srečanjem, kjer je spregovorila o tem, da jo je roker zlorabljal, nikoli ni govorila po telefonu. Smithlinova se je na Evanine trditve na kratko odzvala za revijo Rolling Stone: "Evan govori neumnosti. To je moj komentar. Izjavila bo, kar koli bo mogoče, da bi me diskreditirala."

icon-expand Ashley Morgan Smithline FOTO: Youtube