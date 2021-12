Evan Rachel Wood se boji za varnost svojega sina: meni, da se ji bo Manson maščeval

V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil britanski tabloid The Daily Mail je zapisano, da naj bi pevec Marilyn Manson igralki Evan Rachel Wood , svoji nekdanji zaročenki, grozil, da bo ranil njenega 8-letnega sina Jacka . Podrobnosti o nadlegovanju igralke so prišle v javnost, zaradi sodnega dokumenta, ki je bil podan aprila v okviru nenehne bitke za skrbništvo med igralko in njenim bivšim možem, igralcem Jamiejem Bellom .

V dokumentih je zapisano, da so Mansonove domnevne grožnje pripeljale do tega, da je morala Evan poostriti varnostni nadzor svojega doma. Preseliti se je morala iz Los Angelesa v Nashville, v hiši pa namestiti neprebojna steklena okna, jeklena vrata in ograje.

Zvezdnica je navedla, da je bila v Los Angelesu zelo zaskrbljena za varnost svojega sina, saj se boji svojega domnevnega storilca, s čimer se je navezovala na 52-letnega Mansona, s katerim je bila v zvezi od leta 2006 do leta 2010. "Zaradi njega sem utrpela hude, travmatične psihične in fizične poškodbe in bojim se, da me bo kaznoval tako, da bo škodoval meni, najinemu sinu ali družinskim članom, ker sem pričala zoper njega," trdi 34-letna igralka. S tem se je branla na obtožbe nekdanjega moža, da se je s sinom odselila v Nashville, zato da on z njim ne bi mogel preživljati časa.