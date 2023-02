Evangeline Lilly o okrevanju Jeremyja Rennerja: Na vozičku se smeji s prijatelji

Evangeline Lilly je ena izmed zvezdniških prijateljic igralca Jeremyja Rennerja , ki mu je javno zaželela čimprejšnje okrevanje po njegovi nesreči s snežnim plugom, ki se je zgodila na novoletni dan, sedaj pa je spregovorila o njegovem okrevanju in se spominjala Rennerjevih začetkov kariere, ko je bila ona večja zvezdnica od njega, kot je dejala, pa se je to od takrat obrnilo.

"Je na vozičku. Ko sva leta 2008 posnela film Bombna misija, je bil tako mlad in poln zagona. Spominjam se, da sem bila zelo navdušena nad njim. Zanimivo je, da sem takrat jaz veljala za zvezdnico, ki se je vzpenjala, saj sem igrala v seriji Skrivnostni otok. Spraševala sem se, kdo je ta fant," je obujala spomine 43-letnica, ki je v resnici skoraj desetletje mlajša od Rennerja in dodala, da je sedaj Renner tisti, ki je legenda, pohvalila pa je tudi njegov pogum in moč.

"Res hitro okreva. Ko sem vstopila v njegovo hišo, sem dobila kurjo polt, saj me je presenetilo, da je že mobilen. Pričakovala sem, da bom sedela ob njegovi postelji, ga držala za roko, on pa se bo pritoževal in zvijal od bolečin. Da se ne bo mogel niti premakniti. Vozil se je naokoli in se smejal s prijatelji. To je čudež, naravnost čudež," je povedala o dejanskem zdravstvenem stanju igralca in njegovem hitrem okrevanju.

Dodala je: "Ta tip je narejen iz nečesa res močnega. To ste vedno lahko videli pri njem. Neverjetno okreva in zelo sem mu hvaležna. Imel je obsmrtno izkušnjo, ki je bila zelo travmatična, on pa je bil ves čas buden. To je res ostalo v mojih mislih. Minilo je že nekaj dni od obiska, jaz pa še vedno razmišljam o stvareh, ki mi je povedal, da jih je doživel, slišal in občutil med nesrečo."