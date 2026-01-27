Evangeline Lilly o terapiji po možganski poškodbi: Drago me je stalo

Igralka Evangeline Lilly , ki je znana po vlogah v seriji Skrivnostni otok in franšizi Hobit , je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delila novice o svojem zdravstvenem stanju po poškodbi možganov in nadaljnji načrt rehabilitacije. 46-letnica je v objavi povedala, kaj počne, da bi možgani ponovno normalno delovali.

"Da so strokovnjaki pregledali in ocenili delovanje mojih možganov, me je drago stalo," je povedala igralka in ob tem opozorila, da si vsakdo ne more privoščiti takšnega zdravljenja. "Nasveti, ki sem jih dobila, so specifični za moje stanje in niso primerni za vsakega. Nisem zdravnica ali nekdo, ki se spozna na te stvari, a v času, ko zdravstvena oskrba v ZDA ni dostopna za vse, delim nekaj nasvetov, ki so mi jih dali," je nadaljevala.

Razkrila je, kakšne nadomestke je dobila in dodala: "Imam se za eno od zelo srečnih ljudi v tej državi, saj lahko za svoje telo poskrbim tako, kot je treba, ne da bi mi bilo treba gledati na denar."