Tuja scena

Evangeline Lilly o terapiji po možganski poškodbi: Drago me je stalo

Los Angeles, 27. 01. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Evangeline Lilly

Igralka Evangeline Lilly je maja po padcu z glavo zadela ob skalo in doživela poškodbo možganov. 46-letna zvezdnica je zdaj s svojimi sledilci delila novice o zdravstvenem stanju in razkrila, da jo je rehabilitacija skupaj s pregledi stala veliko denarja.

Igralka Evangeline Lilly, ki je znana po vlogah v seriji Skrivnostni otok in franšizi Hobit, je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delila novice o svojem zdravstvenem stanju po poškodbi možganov in nadaljnji načrt rehabilitacije. 46-letnica je v objavi povedala, kaj počne, da bi možgani ponovno normalno delovali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Da so strokovnjaki pregledali in ocenili delovanje mojih možganov, me je drago stalo," je povedala igralka in ob tem opozorila, da si vsakdo ne more privoščiti takšnega zdravljenja. "Nasveti, ki sem jih dobila, so specifični za moje stanje in niso primerni za vsakega. Nisem zdravnica ali nekdo, ki se spozna na te stvari, a v času, ko zdravstvena oskrba v ZDA ni dostopna za vse, delim nekaj nasvetov, ki so mi jih dali," je nadaljevala.

Razkrila je, kakšne nadomestke je dobila in dodala: "Imam se za eno od zelo srečnih ljudi v tej državi, saj lahko za svoje telo poskrbim tako, kot je treba, ne da bi mi bilo treba gledati na denar."

Evangeline Lilly
Evangeline Lilly
FOTO: Profimedia

 Maja je zvezdnica pokazala posledice padca, ob katerem se je z glavo udarila v skalo. Takrat je razkrila, da je omedlela na plaži in z obrazom naprej padla na skalo. Ob tem si je poškodovala nos, usta in brado, utrpela pa je tudi poškodbe možganov. Kot je bilo razvidno iz fotografij, ki jih je objavila na družbenem omrežju, je imela zlomljen tudi sprednji zob.

Preberi še Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe

V začetku januarja je razkrila, da je po padcu utrpela pretres možganov, prav zaradi poškodbe pa njeni možgani še vedno ne delujejo, kot bi morali. Kot je povedala svojim sledilcem, so zadnje preiskave pokazale, da skoraj vsako področje njenih možganov deluje z omejenimi zmožnostmi.

V pripisu je 45-letnica dodala, da je vesela, da njene težave niso znak menopavze, hkrati pa je ne tolaži dejstvo, da je pred njo težka bitka, s katero bo skušala odpraviti kognitivne težave.

Razlagalnik

Pretres možganov je blaga oblika travmatske poškodbe možganov, ki nastane zaradi udarca, udarca ali nenadnega premika glave ali telesa. Ta poškodba lahko povzroči začasne težave s spominom, ravnotežjem, govorom in koordinacijo. Čeprav so simptomi pogosto kratkotrajni, je pomembno, da se pretres možganov jemlje resno, saj lahko ponavljajoče se ali nezdravljene poškodbe vodijo do dolgotrajnih težav, vključno s sindromom post-komocije.

Kognitivne funkcije so duševni procesi, ki nam omogočajo, da pridobivamo znanje, ga obdelujemo, razumemo in uporabljamo. Sem spadajo procesi, kot so pozornost, spomin, učenje, mišljenje, reševanje problemov, zaznavanje, jezik in odločanje. Te funkcije so ključne za naše vsakodnevno delovanje in interakcijo s svetom okoli nas. Težave s kognitivnimi funkcijami lahko vplivajo na sposobnost opravljanja vsakdanjih nalog.

Rehabilitacija po možganski poškodbi je proces, ki pomaga osebam z možgansko poškodbo povrniti čim večjo funkcijo, neodvisnost in kakovost življenja. Cilji rehabilitacije so odvisni od resnosti in lokacije poškodbe ter lahko vključujejo izboljšanje motoričnih sposobnosti, govora, spomina, mišljenja in čustvenega ravnovesja. Rehabilitacijski tim običajno vključuje zdravnike, terapevte (fizioterapevte, delovne terapevte, logopede) in psihologe, ki sodelujejo pri ustvarjanju individualiziranega načrta zdravljenja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
