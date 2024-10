Evi Longoria na rdeči preprogi v Parizu družbo delal sin

Eva Longoria se je tokrat na rdečo preprogo gala dogodka v Parizu podala v družbi 6-letnega sina Santiaga , s katerim sta skupaj pozirala fotografom. Igralka in producentka je blestela v srebrni obleki brez naramnic, njen sin pa je nosil otroško elegantno obleko, h kateri je obul športne copate. Deček je na levi roki čez mavec nosil tudi roza opornico, kako in kdaj se je poškodoval, pa ni znano.

Ko sta mati in sin nasmejana pozirala pred fotografi, sta se držala za roke, Longoria pa je sina vmes tudi objela in ga pobožala po obrazu. Zvezdnica se je Santiaga razveselila junija 2018, kmalu po njegovem rojstvu pa je na Instagramu zapisala: "Od trenutka, ko so mi ga položili v roke, sem vedela, da takšne ljubezni še nisem doživela."