Evi Longorii obleka storila veliko krivico

Nedavno se je mudila na slavnostnem dogodku Global Gift Gala v Mehiki, kjer se je po rdeči preprogi sprehodila z latino zvezdnikom Rickyjem Martinom . Longoria se je za to priložnost odločila obleči v dolgo oprijeto obleko z bleščicami in brez naramnic. Njen dekolte je bil ob tem elegantno poudarjen, medtem, ko ji je spodnji del obleke storil veliko krivico.

43-letna Eva Longoria in njen soprog Jose Baston sta junija letos postala starša sinčku Santiagu Enriqueju Bastonu . Novopečena mamica se je kmalu po porodu postavila na noge in se aktivno vključila v delo, ki med drugim zajema tudi režiranje nove serije.

Eva je sicer ambasadorka dobrodelne fundacije Global Gift, ki je bila vzpostavljena z namenom zbiranja sredstev za številne dobrodelne organizacije in fundacije, ki stremijo k podobnim ciljem in vrednotam. Pod okrilje Global Gifta spada tudi fundacija Eva Longoria, ki je bila leta 2012 ustanovljena z namenom zbiranja sredstev za boljšo prihodnost Latinoameričank. Sredstva so tako namenjena za brezplačno šolstvo in ure podjetništva za vse ženske, ki si tega ne morejo same privoščiti.