Evo Longorio je na snemanju serije Razočarane gospodinje nadlegovala sodelavka

Kot smo že poročali, je ameriški zvezni preiskovalni urad FBI obtožil in aretiral več slavnih Američanov, ki so s pomočjo prevar svoje otroke vpisali na ugledne univerze, med njimi je bila tudi igralka Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje. Tožilci zaenkrat še niso izrekli končne kazni, so pa med drugim predlagali enoletno zaporno kazen in denarno kazen v vrednosti 18 tisoč evrov. Odvetniki slavne igralke pa so prosili, da bi se dogovorili za enoletno pogojno kazen. Podporo so izkazali tudi njeni prijatelji, ki so na sodišče naslovili pisma, ki govorijo Felicity v prid.

Podporo je izkazala tudi igralka Eva Longoria, ki je skupaj z obtoženo igralko sodelovala na snemanju serije Razočarane gospodinje. V svojem dolgem pismu je izpostavila trenutke, ko se je Felicity resnično izkazala kot dobra oseba. "Felicity se je prva postavila zame, ko smo prvič brali scenarij za serijo in je edina opazila, kako sem bila osamljena in prestrašena, saj nisem vedela, kaj naj storim,"je začela temnolaska in nadaljevala: "Njeno toplo srce in njen prijetni značaj sta me takoj prevzela. Približala se mi je, se predstavila in rekla, naj se ne bojim, da bomo skupaj vse zmogli."

Eva se je osredotočila predvsem na spomine s snemanja, ko sta skupaj preživeli ogromno časa. Spomnila se je na dogodek, ko jo je na snemalnem setu večkrat nadlegovala sodelavka:"Včasih sem na delovnem mestu občutila nadlegovanje. Bala sem se tistih dni, ko sem morala sodelovati s to osebo, ker to je bilo resnično mučenje. Nato pa se je Felicity postavila zame in naglas spregovorila, da ima nadlegovanja dovolj. Čeprav se nikoli nisem naglas nad tem pritoževala, je ona čutila, da se na snemanju ne počutim dobro."