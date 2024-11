Evo Longorio zanimajo biološki triki, s katerimi bi si podaljšala življenje

"Delam vse. Ne zato, ker se nočem starati, ampak zato, ker se želim postarati," je povedala zvezdnica. Njena rutina vključuje tudi prakse duhovnega in duševnega zdravja, kot so vodenje dnevnika, meditacija in prizemljitev."Imam obroček Oura za spremljanje globokega spanca. Jemljem magnezij in druge dodatke," je pojasnila.

Mati šestletnika je priznala, da se pravzaprav veseli 50 let, in rekla, da so ženske, kot sta 52-letna Gwyneth Paltrow in 55-letna Jennifer Lopez, zanjo vzornici. "Zame so leta samo številka, vendar sem navdušena nad prihodnostjo. Nočem verjeti, da je moj največji uspeh za mano," je dejala. Med intervjujem je delila tudi navdušenje nad 86-letno igralko Jane Fonda in njeno kariero, ki še vedno cveti.