Evropski voditelji in kraljeve družine se poslavljajo od norveškega kralja

Po smrti norveškega kralja Haralda V., ki je umrl v 90. letu starosti v bolnišnici v Oslu, so se mu v izjavah in na družbenih omrežjih poklonili številni evropski in drugi voditelji ter člani kraljevih družin. Novica je razžalostila predvsem Norvežane, kjer je bil kralj priljubljena osebnost, vladal pa jim je zadnjih 35 let.

Norvežani se poslavljajo od kralja Haralda V. FOTO: Profimedia

Danski in švedski kralj sta Haralda V. označila za izjemnega voditelja in dobrega prijatelja, ki je združil svojo državo. "Kot voditelj svoje države in uspešen športnik je bil vzoren predstavnik svoje države. Za Norveško je dal vse," se je na Haraldov moto v izjavi navezal švedski kralj Karel XVI. Gustav. Danski kralj Frederik X. pa je dodal, da je bil pokojni kralj izjemen človek, ki je vladanje in odgovornost prevzel s sočutjem in svojo prisotnostjo. Nizozemska kraljeva družina se je ob kraljevi smrti spomnila njihovih skupnih potovanj po Oslu in Norveški. "Cenimo spomine na našega posebnega prijatelja in jih ohranjamo v naših srcih. Kralj Harald je svoji državi služil z ljubeznijo, ponosom in razsodnostjo," so še dodali.

Belgijska kraljeva družina se je spomnila predvsem Haraldovega humorja, človeškosti in iskrenosti, zaradi katerih je bil po njihovem mnenju izjemen človek. "Z njim je odraslo več generacij Norvežanov. Več desetletij je bil poznana oseba, ki je državljanom nudila gotovost in stabilnost. Svojo vlogo je izpolnjeval z neomajno predanostjo, zvestobo in dostojanstvom," sta zapisala kralj Filip Belgijski in kraljica Matilda Belgijska. Španska kraljeva družina je norveškega kralja označila za vzor odgovornosti, dostojanstva, preprostosti in neutrudne predanosti kraljevi službi. "Z občudovanjem in spoštovanjem do njega kot tudi žalostjo družini izrekamo sožalje," so zapisali na družbenem omrežju.

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Oglasil se je tudi britanski kralj Karel III., ki je bil bratranec pokojnega norveškega kralja. "Ko Norveška žaluje za tako pomembno osebnostjo, se jim moja celotna družina pridružuje ob spominu na zelo priljubljenega kralja in prijatelja, čigar prijaznost, sočutje in globok občutek za dolžnost so odmevali več desetletij tudi preko morja," je na družbenem omrežju objavila britanska kraljeva družina, pod izjavo pa je bil podpisan Charles R.

Sožalja in pokloni tudi od državnih voditeljev

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na X zapisal, da je Harald neutrudno delal, da je utrdil vezi med Norveško in Francijo, in se ob tem spomnil toplega sprejema, ko je junija 2025 obiskal Oslo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je zapisal: "Njegovo visočanstvo je utelešalo dostojanstvo, modrost in neomajno zvestobo svoji državi. Ukrajina se bo vedno spominjala njegove podpore in solidarnosti z Ukrajinci med najtemnejšimi dnevi po ruski agresiji."

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Oglasila se je tudi italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je zapisala, da je bil norveški kralj monarh, ki je svojemu narodu vladal z avtonomijo in globokim smislom za institucionalno dolžnost in pomagal utrditi vezi med Italijo ter Norveško. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zapisala, da je Harald svoji državi služil s toplino, človeškostjo in neomajnim smislom za dolžnost.

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