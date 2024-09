Evrovizijo bo prihodnje leto po zmagi Nema gostil Basel

Pri izboru mesta so upoštevali merila, kot so koncept dvorane, povezava z javnim prevozom, trajnostjo, stanje hotelskih kapacitet, varnost in kakšna je motivacija mesta. Stroški prireditve so ocenjeni na okoli 30 milijonov evrov. Kot so spomnili pri EBU, je Švica leta 1956 gostila prvo tekmovanje za pesem Evrovizije v Luganu in na njem tudi zmagala. To je bilo edino tekmovanje, na katerem so bili tekmovalci povabljeni k izvedbi dveh pesmi in ne ene.