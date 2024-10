Evrovizijska zmaga Nema zopet razdvaja prebivalce Švice

Švica si je gostiteljstvo tekmovanja prislužila po tem, ko je letos v Malmöju na Švedskem zmagala nebinarna oseba Nemo s pesmijo The Code. Da bo tekmovanje za pesem Evrovizije gostil Basel, je postalo znano avgusta. Z Ženevo je že pred tem veljal za najverjetnejšo izbiro, potem ko se Zürich in Bern nista odločila za kandidaturo. Vendar pa so finančne zahteve sprožile tudi negodovanje.