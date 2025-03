Evrovizijski zmagovalec po obtožbah o nasilju nad ženo predstavil svojo plat

Pred dobrim tednom je v javnosti odjeknila novica o tem, da je nekdanji evrovizijski zmagovalec Måns Zelmerlöw , ki je Švedski zmago priboril leta 2015 s skladbo Heroes , vložil zahtevo za ločitev od svoje žene Ciare Janson . Informacijo je sprva delila pevčeva ekipa, nekaj dni za tem pa se je oglasila Britanka in moža obtožila "uživanja drog, čustvene in fizične zlorabe ter neskončne nezvestobe" .

Svojo plat je na družbenem omrežju Instagram zdaj predstavil tudi pevec. V zapisu v švedščini je dejal, da je prek medijev prosil za spoštljivost, da bi s Ciaro lahko v miru izpeljala ločitev. "Nasprotno, ljudje, ki nimajo pojma o tem, kaj je res in kaj ne, so po družbenih omrežjih na široko začeli širiti laži, da sem pretepač in da so moji otroci v nevarnosti," je začel svoj zapis.

Dejal je, da so se zadnje dni na družbenih omrežjih prav tako začeli širiti posnetki iz njegove zasebnosti. "Ljudje, ki jih nisem povabil, nenadoma sedijo v mojem domu in nočejo oditi," je zapisal. Kot je dodal, je moral pred kratkim 'urgentno' prevzeti svoja otroka, saj je prejel informacijo, da ju bodo odpeljali v 'nekakšno zavetišče'. "Tega ne morem sprejeti. Ne bi smeli dovoliti, da jima lažne obtožbe in pogrom, ki ga je povzročilo neodgovorno ravnanje na družbenih omrežjih, uničijo življenje," je dodal.

Navedbe o tem, da naj bi bil nasilen do žene in svojih otrok, je kategorično zanikal. "Nikoli se nisem dotaknil niti lasu na njihovih glavah, niti nisem grozil niti udaril otrok ali žene. To je resnica," je bil jasen. Zapis je sklenil s pozivom medijem in družbenim omrežjem, naj bodo obzirni: "Resnično me skrbi za varnost mojih otrok."

Par se je spoznal leta 2016, poročila pa sta se leta 2019. Skupaj imata dva sinova – šestletnega Alberta in dveletnega Ossiana. Janson ima iz prejšnjega razmerja še sina Archieja. Šved in Britanka sta živela na Švedskem, a se je Janson vsak drugi teden zaradi sina iz prvega zakona vračala v Združeno kraljestvo. Pred tem je bil pevec v zvezi s švedsko manekenko in pevko Marie Serneholt.

Janson je v izjavi ocenila, da je v povezavi z moževim ravnanjem predolgo ostala tiho in ga ščitila. "Moji otroci so in vedno bodo moja prioriteta. Storila bom vse, da jih zaščitim in da bom mati, ki si jo zaslužijo. Ne morem dopustiti, da moja družina živi v sovražnem okolju," je dejala tedaj.