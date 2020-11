Ewan McGregor med snemanjem nove serije vpil na fotografe

Ewan McGregor je pred kratki izgubil živce in ponorel na fotografe, ki mu niso dali miru. Trenutno snema novo serijo za enega od spletnih ponudnikov, ki gledalcem omogoča ogled serij in filmov. 49-letni igralec je nekaj zunanjih prizorov za mini serijo Halston posnel v newyorškem Central parku, tam pa je naletel na kopico fotografov. Najbolj ga je razjezil Steve Sands, ki je skušal posneti čim boljše fotografije s snemanja.

Zvezdnik, ki bo v seriji upodobil pokojnega modnega oblikovalca Royja Halstona Frowicka, je na 64-letnega fotografa ponorel, kar so ujeli tudi drugi lovci na fotografije. Do fotografa naj bi pridirjal in pričel kričati:''Nehaj govoriti z mano!'' Očividci so bili presenečeni, saj naj bi bila njegova reakcija resnično glasna in nenavadna. Vsi prisotni pa so zagotovo slišali obilico glasnega preklinjanja v močnem škotskem naglasu.