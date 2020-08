Ewan McGregor mora nekdanji soprogi dati polovico premoženja

Govorice o ločitvi so se razširile že leta 2017 po 22 letih skupnega življenja 49-letnega Ewana McGregorja in 54-letne Eve Mavrakis. Burna ločitev se je zgodila, potem ko so igralca opazili v objemu soigralke 35-letne Mary Elizabeth Winstead, s katero sta skupaj igrala v kriminalni seriji Fargo. Po sodnih dokumentih, ki jih je pridobil portal People, sta se nekdanja zakonca dogovorila, da si bosta razdelila premoženje, to pomeni, da bo igralec moral svoje premoženje, ki ga je ustvaril v preteklih 22 letih, razpoloviti. Čeprav sta se razšla že leta 2017, še vedno nista sklenila dokončnega dogovora na sodišču.