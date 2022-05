Ewan McGregor na rdeči preprogi prvič s poročnim prstanom

Ewan McGregor je znova poročen moški. Zvezdnika so prvič po poroki z igralko Mary Elizabeth Winstead na rdeči preporgi fotografirami s poročnim prstanom na levem prstancu. 51-letnik in njegova 14 let mlajša žena sta se pred kratkim poročila na intimni ceremoniji na njunem posestvu v Topanga Canyonu v Los Angelesu.