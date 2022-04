Ewan McGregor se bo poročil s soigralko iz serije Fargo

Samo mesec dni po tem, ko je aprila 2017 luč sveta ugledala tretja sezona serije Fargo , sta Winsteadova in njen soprog Riley Stearns po sedmih letih zakona naznanila, da se ločujeta. Oktobra 2017 pa je postalo jasno, da je igralka uteho našla v McGregorjevem objemu. Paparci so par ujeli med izkazovanjem nežnosti na londonskih ulicah. Kasneje so v javnost prišle informacije, da se je tudi škotski igralec ločil od žene. Z Eve Mavrakis sta bila poročena več kot dve desetletji.

Mary Elizabeth in Ewan sta leta 2019 kupila domovanje na območju Topanga Canyon v Los Angelesu, proces ločitve od Mavrakisove pa je bil končan avgusta 2020. V zakonu so se jima rodili štirje otroci: Clara (26), Esther (20), Jamyan (20) in Anouk (11). Junija 2020 sta se McGregor in Winsteadova razveselila prvega skupnega otroka, sina Laurieja.

Septembra, ko je igralec dobil emmyja za glavno vlogo v seriji Halston, se je v govoru zahvalil bodoči soprogi in svojim otrokom: ''Mary, tako zelo te ljubim. To nagrado bom vzel domov in jo pokazal najinemu malemu fantku Laurieju. Mojim ljubkim dekletom, ki tole gledajo – Clara, Esther, Jamyan in Anouk, pozdrav vsem. Iskrena hvala!''