Ezra Miller se je za svoja dejanja opravičil in se odpravlja na zdravljenje

Igralec Ezra Miller gre na zdravljenje zaradi svojih težav z duševnim zdravjem in se je za svoje nedavno težavno obnašanje opravičil. "Pred kratkim sem šel skozi težke čase zaradi intenzivne krize, šele sedaj razumem, da trpim zaradi kompleksnih duševnih težav in sem pričel z zdravljenjem," je povedal 29-letnik. "Želim se opravičiti vsem, ki sem jih prestrašil in razburil s svojim obnašanjem. Res si želim delati na tem in se spraviti v bolj zdravo, varno in produktivno stanje."