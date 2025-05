F1 v Miami privabila številne hollywoodske zvezdnike

Hitri avtomobili so v Miami tudi letos privabili številne zvezdnike. Velika nagrada Miamija, ki je ena od dirk formule ena, je bila razlog, da so na Florido odpotovali Timothee Chalamet, Tom Brady, Jelly Roll, Patrick Mahomes in Gordon Ramsay, ti pa niso uživali le ob spremljanju dirkalnikov, temveč tudi na številnih zabavah.

OGLAS

Kjer so hitri avtomobili, so običajno tudi znani obrazi. Tem se ne morejo upreti niti hollywoodski zvezdniki, ki so minule dni preživeli v Miamiju, kjer je potekala ena od pomembnih dirk formule ena, ob progi in zabavah, ki so se odvijale v spremljevalnem programu, pa so uživali tudi igralec Timothee Chalamet, športnik Tom Brady, glasbenik Tayga in pevec Seal, ki je z nastopom presenetil hčerko Leni, ki je praznovala rojstni dan.

Timothee Chalamet FOTO: Profimedia icon-expand

Igralca Timotheeja Chalameta so fotografi ujeli, ko se je po dirkališču sprehajal oblečen v dres modro-belih barv in se pozdravljal z nekaterimi dirkači. Navdušeni nad dogajanjem so bili tudi igralec Terry Crews, boksar Evander Holyfield in glasbenik DJ Khaled, ki so se fotografirali z dirkalniki.

Michael Douglas in Jon Bon Jovi FOTO: Profimedia icon-expand

Igralec Michael Douglas, ki so ga pred dvema letoma z ženo ujeli na dirki v Monaku, je čas izkoristil tudi za druženje, poklepetal pa je tudi s pevcem Jonom Bon Jovijem.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Med množico so opazili še Liso, članico skupine Blackpink, ki je nosila bordo rdečo usnjeno obleko z resicami, na katero je oblekla jopo enake barve. Prisotna je bila tudi Rose, ki je celo zamahala s štartno zastavico.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia







Seal icon-picture-layer-2 1 / 5

Čeprav je kuharski mojster Gordon Ramsay 2. maja v Londonu praznoval 50. rojstni dan prijatelja Davida Beckhama, pa sta z ženo Tano kmalu po zabavi odpotovala na drugo stran Atlantika, ob progi dirke pa sta se nasmejana sprehajala z roko v roki.

Med zvezdniki, ki so jih opazili v Miamiju, so bili še NASCAR dirkačica Danica Patrick, glasbenik Tiesto, režiser Michael Bay, raper Myke Towers, nogometaš Sergio Busquets, televizijec Josh Denzel, nogometaš Jeremy Lynch, vplivnica Kirsten Watson in nogometaša Derrick Henry ter Jayden Daniels.