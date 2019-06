'Fant bi me zapustil, če ne bi prekinila finala Lige prvakov'

Vitaly je Hrvaško obiskal že pred leti, ko je za svoj Youtube kanal posnel video, kako skače po avtomobilu nekdanjega hrvaškega predsednika vlade Iva Sanaderja. Kinsey pa je na Hrvaškem prvič.

"Nisem prvič tukaj pa tudi zadnjič ne," je za hrvaški portal 24sata povedal 27-letnik, Kinsey pa je povedala, da sta se v Splitu ustavila le za en dan: "Zelo je lepo, želim si, da bi bila tu dlje."V sedmih dneh načrtujeta obiskati sedem držav, njuna naslednja destinacija pa je Črna gora.

Ko so jo hrvaški novinarji vprašali, kako ji je uspelo steči na sredino stadiona med najbolj pomembno nogometno tekmo leta, je odgovorila, da sploh ni bilo težko. In zakaj se je sploh odločila to narediti? "Kinsey mi je rekel, da me bo pustil, če tega ne naredim pa sem pomislila, da moram realizirati za izziv,"je v smehu povedala plavolaska in dodala, da je za dosego svojega cilja morala preskočiti "le dve ograji in hitro teči" ter dodala: "Malo sem bila v priporu in potem je bilo vse v redu."