Fant Billie Eilish se je opravičil za rasistične objave

Igralec Matthew Tyler Vorce se je pod drobnogledom javnosti znašel aprila, ko so ga fotografi ujeli s priljubljeno pevko Billie Eilish . Od takrat so njeni oboževalci skrbno prebrskali njegovo spletno zgodovino in našli nekaj neprimernih komentarjev, ki jih je objavil na družbenih omrežjih. Posledično se je znašel na udaru kritik, saj so Billiejini oboževalci odkrili njegove stare tvite in objave na Facebooku, v katerih je uporabljal neprimeren in žaljiv jezik, ki se je nanašal na temnopolte, Azijce in homoseksualce. V enem izmed žaljivih tvitov je leta 2012 zapisal: "Azijci z medicinskimi maskami. Kaj za vraga se dogaja?" poleg tega pa je pevko Adele istega leta označil za "britansko gospodično pujso" . Igralcu ni preostalo drugega, kot da za svoje pretekle zapise opraviči.

29-letni Matthew je svoje opravičilo delil v zgodbi na Instagramu. Poskušal se je odkupiti za svoje žaljive objave, v katerih je uporabljal homofoben in rasističen jezik: "Opravičujem se za stvari, ki sem jih v preteklosti pisal na družbenih omrežjih. Jezik, ki sem ga uporabljal, je bil žaljiv in neodgovoren. Razumem, kako žaljive so te besede. Ni pomembno, ali je šlo za besedo, citat ali samo za mojo neumnost. Sram me je in globoko mi je žal, da sem jih uporabil v kakršnem koli kontekstu. Tako nisem bil vzgojen in to ni nekaj, za kar se zavzemam. Takšnega jezika sploh ne bi smel uporabljati in ga ne bom več uporabljal. Žal mi je za škodo, ki sem jo povzročil," je zapisal in dodal, da prevzema polno odgovornost za svoja dejanja.