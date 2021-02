Fant Britney Spears si želi le običajnega življenja s pevko

"Za svojo boljšo polovico si od nekdaj nisem želel ničesar drugega kot le najboljše in še naprej jo bom podpiral, ko bo sledila svojim sanjam in ko bo ustvarjala prihodnost, ki si jo želi in zasluži. Hvaležen sem za vso ljubezen in podporo, ki jo prejema od svojih oboževalcev po vsem svetu, in se že veselim običajne neverjetne skupne prihodnosti," je povedal 27-letnik. Zaljubljenca zdaj po več mesecih znova skupaj preživljata čas, potem ko ju je pandemija covida-19 za nekaj časa prisilila v ločeno življenje. Aprila 2020 je pevka tako razkrila, da se nista videla že več tednov, ker je morala v karanteno.

Čeprav Britney ni sodelovala pri ustvarjanju dokumentarca, lahko gledalci pobližje spoznajo njeno življenjsko bitko. V dokumentarcu so predstavili vso njeno zgodovino in pritiske, ki jih je pevka morala prenašati že od samega začetka kariere. Predstavljeni so Britneyjino otroštvo, njena bitka, da bi ji uspelo kot pevki, sodelovanje v priljubljenem šovu The Mickey Mouse Club in kasneje preboj na sceno. Dokumentarni film spremlja tudi pevkine najbolj zagrizene oboževalce. Ti so leta 2020 nase opozorili z gibanjem #FreeBritney, ki je zavzelo vsa družbena omrežja. Oboževalci si namreč prizadevajo, da bi Britney zaživela brez skrbništva svojega očeta, ki ima nad njo popolno kontrolo. Njeno življenje pa so dodatno otežili tabloidi, ki so ji še bolj zagrenili vsakdan. Britney si je začela prizadevati, da bi znova dobila pravice do svojega premoženja in življenja nasploh, ob strani pa ji vedno stoji Sam, ki si želi le, da bi bila srečna.