Fant Katie Holmes dekle pustil prek sporočila, ko so se mediji razpisali o njuni romanci

Igralka in kuharski mojster sta se nehala skrivati in si tudi javno začela izkazovati ljubezen. Potem ko so mediji odkrili, da je Katie Holmes srce ukradel osem let mlajši Emilio Vitola, je 33-letnik prek sporočila pustil svoje dekle.

Šele ko je svet izvedel, da je Katie Holmes znova zaljubljena, in šele ko so se mediji začeli zanimati za 33-letnega Emilia Vitolo, so se začele resne težave. Čeprav sta si Katie in Emilio sredi New Yorka izmenjavala poljube in dotike, je javnost šele zdaj izvedela, da je bil Emilio v tem času še vedno v zvezi z dekletom. Ne le dekletom, Emilio je bil zaročen in je načrtoval poroko.

33-letnik je bil v času začetkov svoje romance s slavno igralko že dve leti v zvezi s 24-letno Rachel Emmons, s katero sta tudi živela skupaj in celo načrtovala poroko. Ko so mediji končno razkrili, da je on tisti, ki lepša dneve Katie, se je odločil, da tudi dekle seznani s slabo novico. Rachel je prejela Emiliovo sporočilo, da je njune zveze konec. Kot piše Daily Mail, naj bi še pred sporočilom za njegovo novo ljubezen izvedela prav iz medijev.

Iz Rachelinega Instagramovega profila je jasno, da sta bila 24-letnica in 33-letnik srečno zaljubljena. Februarja 2018 je ob zaročni fotografiji napisala: "Moja številka ena, moja največja ljubezen in moj bodoči mož." "Ko je svet obšla novica o Katie in Emiliu, Rachel ni vedela, kaj se dogaja. Je prevarant in to ni srečen konec zgodbe," so povedali prijatelji zlomljene Rachel. Sicer je 24-letnica modna oblikovalka in je s kuharskim šefom živela skupaj od lanskega leta. Odločila sta se tudi, da posvojita psa. Zveza in zaroka sta zdaj očitno prekinjeni, Rachel pa se je vrnila v dom staršev. Njuna zadnja skupna fotografija je bila objavljena konec julija.