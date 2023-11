Fant Taylor Swift razkril, kako sta se spoznala: Sovražila me bo

Javnost je o ljubezni med zvezdnico Taylor Swift in nogometašem Travisom Kelcejem ugibala pretekle tri mesece in ju budno spremljala na vsakem koraku, slavni par pa je razmerje pred nekaj dnevi naposled le potrdil. Na dan tako sedaj prihaja vse več podrobnosti njunega svežega odnosa, še posebej zanimivo zgodbo pa je v nedavnem intervjuju svetu razkril Kelce – kako je pravzaprav osvojil dekle. "Ne vem, ali se želim spuščati v vse to," je začel obotavljivo 34-letnik, nato pa razodel veliko sočnih podrobnosti.

Da mu je glasbenica všeč, je Travis namignil že poleti v enem izmed podkastov, julija pa se je udeležil tudi njenega koncerta na stadionu Arrowhead v mestu Kansas City. "Ljudje okoli nje so vedeli, kdo sem in nekdo se je očitno igral Kupida," je začel pripovedovati Kelce, ki pa se mu o teh ljubezenskih spletkah ni niti sanjalo, dokler mu Swift ni poslala sporočila. "Natančno mi je razložila, kaj se dogaja in rekla, da sem srečnež, ki je dobil priložnost, da jo spozna," je nadaljeval zaljubljeni nogometaš in pristavil: "Verjetno me bo sovražila, ker bom sedaj to povedal, ampak ... Ko je prišla nastopat v Arrowhead, so zanjo na stadionu pripravili ogromno slačilnico in garderobo, pred katero so se njeni majhni bratranci slikali ... natančno pred mojo omarico."