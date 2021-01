Fantazija igralke Lene Dunham: Nekoč bom žena Hunterja Bidna

Lena Dunham , ki je med letoma 2012 in 2017 igrala v priljubljeni seriji Punce , je na omrežju Twitter objavila zanimiv zapis, ki je naletel na mešane odzive. Nekateri oboževalci so se takoj odzvali in obsodili njeno razmišljanje. Razkrila je namreč svoje sanje, ki vključujejo sina novega ameriškega predsednika Joeja Bidna.

O 50-letnem Hunterju Bidnu je zapisala:"Komaj čakam, da bom praznike preživela v Beli hiši, ko bom prelepa žena Hunterja Bidna."Igralka, ki pogosto preseneča s svojimi izjavami in fotografijami, je z izjavo razburila sledilce, komentarji pa so sledili drug za drugim. Nekateri so jo opomnili, da je odvetnik že zaseden, spet drugi pa so se obregnili ob njuno razliko v letih.