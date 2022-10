Fantje iz BTS bodo služili vojaški rok.

Jin bo tako priprave začel prihodnji mesec, sledili pa mu bodo tudi preostali kolegi, od katerih je najmlajši star 24 let. Sedmerica glasbenikov si je sicer nedavno vzela premor od nastopanja, v tem času pa so nekateri izmed njih že stopili na samostojno glasbeno pot. Prav vsi naj bi bili po besedah predstavnikov zadovoljni z opravljanjem svojih dolžnosti. Tudi Jin, ki je prvotno prošnjo za preložitev datuma vpoklica sedaj preklical.

Spomnimo, zaradi desetletja trajajoče vojne države s Severno Korejo morajo vsi vojaško sposobni južnokorejski moški služiti vojaški rok najmanj 18 mesecev pred svojim 28. rojstnim dnem. Leta 2020 je bila za člane skupine narejena izjema, obveznost so namreč odložili do svojega 30. leta, kar pomeni, da najstarejšega člana skupine vpoklic čaka konec tega leta.

"Tako podjetje kot člani BTS se veselijo ponovnega združevanja kot skupine okoli leta 2025 po njihovi zavezanosti storitvam," so medijem dejali predstavniki in s tem na žalost oboževalcev potrdili predvidevanja, da fantje še nekaj časa skupaj ne bodo stopili na oder, kljub temu da je obrambni minister Južne Koreje avgusta v razpravi o možnostih zasedbe predlagal, da bi skupina še vedno lahko nastopala, medtem ko bi bila vpoklicana.

Skupina je zadnje dve leti zasedala vrhove glasbenih lestvic s hiti, kot sta Dynamite in Butter, zaradi zavzemanja za duševno zdravje mladih pa so pohvale želi tudi izven glasbenega sveta. Številni Južnokorejci jih enačijo z nacionalnim zakladom, zato so nekateri predlagali, da bi skupini lahko odobrili izjemo, da bi lahko nadaljevali z nastopi. Takšne izjeme so bile v preteklosti dane dobitnikom olimpijskih medalj in drugim vrhunskim športnim zvezdam, klasičnim glasbenikom in plesalcem.