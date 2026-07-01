Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

FBI ugotovil, da so bila pisma ugrabiteljev voditeljičine mame lažna

Los Angeles, 01. 07. 2026 18.42 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Savannah Guthrie z mamo

Pet mesecev po izginotju matere voditeljice Savannah Guthrie je FBI sporočil, da so bila tri pisma, ki jih je prejela družina, poslali pa naj bi jih ugrabitelji Nancy Guthrie, lažna. Prvi dve pismi z zahtevo za odkupnino naj bi poslala ista oseba, tretje, ki naj bi razkrivalo identitete ugrabiteljev, pa je poslal nekdo drug.

FBI je v izjavi za Reuters sporočil, da je analiza treh pisem, ki jih je prejela družina pogrešane 84-letne Nancy Guthrie, pokazala, da so lažna. Prvi dve pismi so prejeli februarja, v njih pa so domnevni ugrabitelji zahtevali odkupnino za voditeljičino mamo. Tretje pismo je prispelo nedavno, v njem pa pošiljatelj trdi, da pozna identiteto ugrabiteljev. Zvezni preiskovalci so vsa pisma označili za lažno komunikacijo.

Savannah Guthrie z mamo
Savannah Guthrie z mamo
FOTO: Profimedia

"Niti eno od teh pisem ni pristno," je povedal uradnik, zaposlen pri FBI, ki se zaradi še vedno trajajoče preiskave ni javno identificiral. Kot je še razkril, je prvi dve pismi poslala ista oseba, prvo, naslovljeno na voditeljico, so prejeli pri tabloidu TMZ, v njem pa zahtevali večmilijonsko odkupnino v kriptovalutah. V drugem pismu pa so trdili, da je Nancy umrla kmalu po ugrabitvi.

Preberi še Ugrabitelji družini voditeljice poslali opravičilo: niso želeli, da umre

Ko je vsebina tega pisma nedavno prišla v javnost, je Savannah v oddaji Today, ki jo vodi, znova zaprosila, naj tisti, ki imajo informacije, povezane z maminim izginotjem, to javijo. FBI je verodostojnost prvega in drugega pisma ugotovil tako, da je na priloženi račun nakazal manjšo vsoto denarja, ki pa ga ni nihče prevzel, zato so sklepali, da je račun lažen. Kako so potrdili, da je tudi tretje pismo lažno, niso razkrili.

Preberi še Voditeljica Savannah Guthrie spregovorila o agoniji, ki jo preživlja družina

Da primer še vedno preiskujejo, je za People potrdil šerif okrožja Pima, ki je prvi začel s preiskavo, razkril pa je tudi, da se z zahtevami za odkupnino ukvarja FBI. Voditeljica je v intervjuju, ki ga je dala marca, dejala, da so prejeli več pisem z zahtevami za odkupnino, ki so bila lažna, sama pa jih ni nikoli videla. Ob tem je poudarila, da se morajo ljudje, ki v tako težkih trenutkih za družino želijo izkoristiti njihovo bolečino, zazreti vase. Takrat je razkrila, da verjame, da sta bili dve pismi pristni, a o vsebini podrobneje ni govorila.

nancy guthrie savannah guthrie voditeljica odkupnina mama ugrabitev fbi

Berlinskemu filharmoničnemu orkestru se obetajo velike spremembe

Rob Kardashian znova v krogu družine: po dolgem času spet v javnosti

24ur.com Na Primorskem več prijav o spletni prevari, neznanci odtujili skupno 6000 evrov
24ur.com Ugrabitelji družini voditeljice poslali opravičilo: niso želeli, da umre
24ur.com Kokotova o poskusu podkupovanja poslancev. Svoboda: Če bi govorili resnico ...
24ur.com Iskanje pogrešane mame Savannah Guthrie se nadaljuje, vključen FBI
24ur.com Voditeljica roti ugrabitelje, naj izpustijo mamo, pomoč obljubil Trump
24ur.com Tajni dokumenti so bili najdeni tudi pri nekdanjem podpredsedniku Penceu
24ur.com Nasedli na goljufijo, dali občutljive osebne podatke in ostali brez denarja
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Odraščal je brez očeta, danes pa je uspešna hollywoodska zvezda
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
"Želela sem napisati zgodbo, po kateri bodo otroci stekli na vrt"
"Želela sem napisati zgodbo, po kateri bodo otroci stekli na vrt"
zadovoljna
Portal
Tako lepa je v kopalkah znana Slovenka
Vročinski val se končuje: nevihte prinašajo olajšanje, a tudi spremembe v počutju
Vročinski val se končuje: nevihte prinašajo olajšanje, a tudi spremembe v počutju
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki so to poletje najbolj priljubljene
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki so to poletje najbolj priljubljene
vizita
Portal
Ali lahko spimo s prižgano klimatsko napravo? Zdravnik je dal nepričakovan odgovor
Dieta, ki ima le eno strogo pravilo
Dieta, ki ima le eno strogo pravilo
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
cekin
Portal
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
moskisvet
Portal
Takole zvezdnica uživa na svojih sanjskih medenih tednih
LeBron odhaja, Dončić prevzema: nova era v Lakersih
LeBron odhaja, Dončić prevzema: nova era v Lakersih
To morate vedeti, če vas na cesti ujame poletna nevihta
To morate vedeti, če vas na cesti ujame poletna nevihta
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
dominvrt
Portal
3 ključni nasveti, ki lahko rešijo vašega hišnega ljubljenčka
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
okusno
Portal
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Čokoladna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Čokoladna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
voyo
Portal
Sandokan
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763