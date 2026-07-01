FBI ugotovil, da so bila pisma ugrabiteljev voditeljičine mame lažna

FBI je v izjavi za Reuters sporočil, da je analiza treh pisem, ki jih je prejela družina pogrešane 84-letne Nancy Guthrie, pokazala, da so lažna. Prvi dve pismi so prejeli februarja, v njih pa so domnevni ugrabitelji zahtevali odkupnino za voditeljičino mamo. Tretje pismo je prispelo nedavno, v njem pa pošiljatelj trdi, da pozna identiteto ugrabiteljev. Zvezni preiskovalci so vsa pisma označili za lažno komunikacijo.

Savannah Guthrie z mamo FOTO: Profimedia

"Niti eno od teh pisem ni pristno," je povedal uradnik, zaposlen pri FBI, ki se zaradi še vedno trajajoče preiskave ni javno identificiral. Kot je še razkril, je prvi dve pismi poslala ista oseba, prvo, naslovljeno na voditeljico, so prejeli pri tabloidu TMZ, v njem pa zahtevali večmilijonsko odkupnino v kriptovalutah. V drugem pismu pa so trdili, da je Nancy umrla kmalu po ugrabitvi.

Ko je vsebina tega pisma nedavno prišla v javnost, je Savannah v oddaji Today, ki jo vodi, znova zaprosila, naj tisti, ki imajo informacije, povezane z maminim izginotjem, to javijo. FBI je verodostojnost prvega in drugega pisma ugotovil tako, da je na priloženi račun nakazal manjšo vsoto denarja, ki pa ga ni nihče prevzel, zato so sklepali, da je račun lažen. Kako so potrdili, da je tudi tretje pismo lažno, niso razkrili.