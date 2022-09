Federer: Upokojil bi se že pred desetletjem, če me na turnirjih ne bi spremljali otroci

41-letni športnik in soproga Mirka sta se dvojčic Charlene Rive in Myle Rose razveselila julija 2009. Pet let kasneje sta ju presenetila še identična dvojčka Leo in Lenny. ''Kot veste, imam dvojčici, rodili sta se v letu 2009, kmalu za tem, ko sem postal, mislim da, številka ena,'' je povedal novinarki Savannah Guthrie in dodal: ''Deklici sta se rodili in od tega trenutka naprej v letih 2010 in 2011 nisem osvojil nobenega grand slama. Spomnim se, kako sem menjaval plenice, kopal dekleti in enostavno bil oče.''