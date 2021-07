Fedez, mož vplivnice Chiare Ferragni, je oblekel podpisan Dončićev dres

Chiara Ferragni in Fedez sta se v lanskem letu razveselila prav posebnega darila. Anamarija Goltes, izbranka Luke Dončića, jima je namreč poslala podpisana dresa slovenskega športnika. Vplivnici samo na Instagramu sledi kar 24,4 milijona oboževalcev in velja za eno od prvih, ki se je s svojo spletno stranjo The Blonde Salad spustila v svet modnih vlogov, blogov in influencerstva.