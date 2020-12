Felicity Huffman dobila prvo televizijsko vlogo po goljufiji

A zdi se, kot pišejo ameriški portali, da naj bi škandal samo še povečal zanimanje za Felicity, saj naj bi dobivala kar nekaj ponudb za vloge v različnih filmih in televizijskih serijah, piše Deadline. A igralka se je odločila za sodelovanje s televizijsko mrežo ABC, saj ima z njimi že leta izkušenj. Pri njih je namreč posnela Razočarane gospodinje in še dve seriji: Sports Night in American Crime. Vse tri serije so takrat dobile veliko pozornost od najprestižnejših akademij, ki podeljujejo nagrade.