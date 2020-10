Felicity Huffman dokončno prestala kazen, ki si jo je prislužila z goljufijo

Felicity Huffman je zaradi sodelovanja pri goljufivi zaroti, s katero je hčeri zagotovila mesto na eni od elitnih ameriških univerz, lani doletela kazen. Ta je vključevala tudi družbeno koristno delo ter bivanje v zaporu, igralka pa je v preteklih dneh opravila vse obveznosti, so sporočili njeni predstavniki. 57-letnica je oddelala 250 ur družbeno koristnega dela, pred skoraj enim letom pa je manj kot dva tedna preživela tudi za rešetkami.

Felicity Huffman in mož William H. Macy pred ameriškim sodiščem.

Maja se je izrekla za krivo, ker je bila vpletena v škandal, povezan z ameriškimi univerzami. V eno od njih je uspelo po zajetnem plačilu priti tudi njeni hčeri Sophii, kar pa ni bil osamljen primer. Številni bogati starši so namreč plačevali podkupnine, da bi spremenili rezultate izpitov svojih otrok ter jih s prirejanjem fotografij in ostalih dokumentov prikazali kot nadarjene športnike, kar jim je zagotovilo mesto na elitnih univerzah v Združenih državah. V ta proces je bilo vpletenih tudi nekaj univerzitetnih delavcev in seveda zajetne podkupnine.