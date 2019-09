Felicity Huffman obsojena na 14 dni zapora

"Ni opravičila za moje dejanje in pika," je igralka v solzah dejala po izreku kazni. "Rada bi se opravičila moji hčerki, mojemu možu, moji družini in izobraževalni skupnosti. Še posebej pa bi se rada opravičila študentom, ki so vsak dan trdo delali, da so bili sprejeti na univerzo, in njihovim staršem, ki so za podporo svojim otrokom veliko žrtvovali,"je še dodala.

Ameriška igralka Felicity Huffman je bila obsojena na 14 dni zapora zaradi vpletenosti v goljufivo zaroto, s katero je hčerki zagotovila mesto na eni od elitnih univerz. Priznala je, da je plačala dobrih 13 tisoč evrov, da so hčerki skrivaj popravili rezultate izpitov leta 2017. Poleg zapora mora narediti tudi 250 ur družbeno koristnega dela in plačati dobrih 26 tisoč evrov globe.

Sodnica Indira Talwani je dejala, da verjame, da je Huffmanova popolnoma sprejela odgovornost za svoja dejanja, vendar izgovor, da je želela biti dobra mati, ne opravičuje teh dejanj. Igralka je namreč v pismu sodnici zapisala: "V moji želji, da bi bila dobra mati, sem začela verjeti, da sem s tem dala pravično priložnost svoji hčerki."

Čez šest tednov se mora igralka prijaviti v zapor. Tožilci pa so sicer zahtevali mesec zapora in skoraj 18 tisoč evrov globe. Felicity je prva od staršev, ki je zaradi škandala obsojena. Njena skupina pravnikov je zaprosila za eno leto pogojne zaporne kazni, 250 ur družbeno koristnega dela in plačilo globe v vrednosti slabih 18 tisoč evrov. Tožilci pa so prejšnji teden v dopisu zapisali, da niti pogojna zaporna kazen niti pripor na domu (v veliki hollywoodski hiši z bazenom) ne bi bila smiselna kazen, s tem pa ne bi odvrnili drugih oseb od kaznivih dejanj.

Kaj vse se je dogajalo?

Spomnimo, bogati starši so plačevali podkupnine, da so spremenili rezultate izpitov njihovih otrok, ponaredili pa so celo fotografije, da so imeli njihove otroke za nadarjene športnike, s čimer so jim na goljufiv način priskrbeli mesta na elitnih ameriških univerzah.

"Kriva sem obtožbe, ki jo je proti meni vložilo ameriško državno tožilstvo. Povsem sprejmem svojo krivdo in globoko obžalujem in se sramujem tega, kar sem naredila," je, po navedbah CBS News, aprila dejala Huffmanova.

Gre za enega največjih škandalov glede goljufanja pri vpisih na univerze v ZDA.