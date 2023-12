Felicity Huffman po škandalu z goljufijo: Morala sem prekršiti zakon

"Ko je začel počasi predstavljati načrte za goljufijo, se je zdelo, da je to moja edina možnost, da hčeri zagotovim prihodnost, čeprav sem vedela, da to ni res, a sem čutila, kot da sem slaba mati, če tega ne storim. Zato sem to storila," je dejala in dodala: "Čutila sem, da moram svoji hčeri omogočiti priložnost za njeno prihodnost, kar je pomenilo, da bom morala prekršiti zakon."

"Predlagal je programe in tutorje ter bil strokovnjak. Po letu dni je začel govoriti, da moja hči ne bo sprejeta na nobeno fakulteto, na katero si želi, in verjela sem mu," se je spominjala igralka, ki je maja leta 2019 priznala krivdo, da je plačala 13.790 evrov, da so ponaredili rezultate hčerinih zaključnih izpitov.

"Ljudje domnevajo, da sem se tega lotila z namenom goljufanja sistema in s sklepanjem pregovornih kriminalnih poslov v zakotnih uličicah, a temu ni bilo tako," je dejala 60-letna zvezdnica in dodala, da je sodelovala z domnevnim visokošolskim svetovalcem Williamom 'Rickom' Singerjem – ki je bil na koncu obsojen, ker je bil glavni mož goljufije – in mu je 'brezpogojno zaupala'.

Aretirana je bila marca 2019, skupaj z drugimi uglednimi straši, med katerimi so bili tudi nekateri zvezdniki, med njimi igralka Lori Loughlin . "V moj dom so z orožjem prišli agenti FBI in zbudili moji hčeri," se je spominjala in dodala, da je sprva mislila, da gre za potegavščino: "Obrnila sem se k enemu izmed teh, ki je nosil jopič ter pištolo, in ga vprašala, ali je to šala."

Priznala je, da je imela slabo vest, ko je decembra 2017 peljala svojo hčerko Sophio Grace Macy na zaključne izpite. "Spraševala me je, ali lahko greva po tem na sladoled in mi dejala, da se boji izpitov. Sama pri sebi sem ves čas razmišljala, naj obrnem avtomobil in odpeljem nazaj, na mojo neizmerno sramoto, tega nisem storila," je še povedala v intervjuju za ABC7 .

Zvezdnica se je ob pogledu na škandal opravičila celotni akademski skupnosti in študentom, ki se žrtvujejo in trdo delajo, da pridejo do tja, za kar so garali. Z emmyjem nagrajena igralka je bila septembra 2019 spoznana za krivo goljufije in bila obsojena na 14 dni zaporne kazni, nekaj več kot 27 tisoč evrov kazni in 250 ur družbeno koristnega dela. Odslužila je 11 dni v zaporu in kot prostovoljka pomagala nekdanjim zapornicam ponovno zaživeti življenje izven rešetk.

"Zdravijo eno žensko naenkrat, in če pozdraviš eno žensko, pozdraviš njene otroke, njene vnuke in pozdraviš skupnost," je povedala o svojem delu v neprofitni organizaciji. Njena hči Sophia, ki je sedaj stara 23 let, je bila leta 2020, ko je ponovno opravila sprejemne izpite, sprejeta na na univerzo Carnegie Mellon, kjer študira gledališko igro. Huffman in njen mož, igralec William H. Macy, ki ni bil obtožen goljufije, imata še 21-letno hčer Georgio.