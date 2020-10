Felicity Huffman po goljufivi zaroti zahteva vrnitev potnega lista

Odvetniki igralke Felicity Huffman so sporočili, da je skoraj odslužila svojo kazen, ki ji jo je sodišče izreklo 13. septembra 2019. "Po razglašeni sodbi je gospa Huffman sodnim organom brez ugovora predala svoj potni list," piše v njeni prošnji, ki jo je vložila na ameriško okrožno sodišče v Massachusettsu. "Gospa Huffman bo kmalu izpolnila vse zahteve kazni, ki jo je sodišče izreklo 13. septembra 2019 zaradi goljufije."

Spomnimo: bogati starši so plačevali podkupnine, da bi spremenili rezultate izpitov svojih otrok, ponaredili pa so celo fotografije, da bi njihove otroke prepoznali kot nadarjene športnike, s čimer so jim na goljufiv način priskrbeli mesta na elitnih ameriških univerzah.

"Kriva sem obtožbe, ki jo je proti meni vložilo ameriško državno tožilstvo. Povsem sprejmem svojo krivdo in globoko obžalujem ter se sramujem tega, kar sem naredila," je po navedbah CBS News aprila leta 2019 dejala Huffmanova.