Felicity Huffman predčasno izpuščena iz zapora

Pri Fox News so potrdili, da je bila igralka Felicity Huffman po 11 dneh, namesto 14 dneh, izpuščena iz zapora v Dublinu, Kaliforniji. "Ga. Huffman je bila izpuščena iz zapora," so uradniki dejali za Fox News. Zvezdnica serije Razočarane gospodinje je ena od vpletenih v goljufivo zaroto, s katero so starši svojim otrokom omogočili vpise na elitne ameriške univerze.