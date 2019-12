Felicity Jones pričakuje prvega otroka

36-letna zvezdnica Felicity Jones je pred dnevi stopila na rdečo preprogo, v sklopu promoviranja njene nove biografske pustolovščine Aeronavta, ki ga je posnela skupaj z igralcem Eddiejem Redmaynom. Za slavnostno priložnost se je odločila za dolgo črno obleko, njen nasmeh pa ni razkril, kaj se skriva pod obleko – zvezdnica namreč pod srcem nosi prvega otroka.

Novice o nosečnosti sicer ni razkrila na slavnostni premieri, je pa nosečnost potrdil njen predstavnik za medije, je zapisala spletna stran People. Za zvezdnico bo to prvi otrok. Dojenčka pričakuje s soprogom, režiserjem Charlesom Guardom, s katerim sta poročena dobro leto. Čeprav o svojem zasebnem življenju redko govori, pa je novinarjem pred časom namenila nekaj besed o romantiki: "Zagotovo sem romantična in zelo rada imam romantične zgodbe – tudi zaradi tega delam romantične filme. Zanimivo je, da ljubezenske zgodbe nikoli niso dolgočasne, kajne? Želja mnogih je, da imajo pravo povezavo z drugo osebo," je dejala za The Telegraph.

Britanska igralka si je z vlogo Jane Wilde Hawking, nekdanje žene 74-letnega angleškega fizika, astrofizika, matematika in kozmologa Stephena Hawkinga, ki jo je upodobila v romantični biografski drami Teorija vsega, priborila nominacija za oskarja v kategoriji najboljše igralke v glavni vlogi.