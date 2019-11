Fergie in Josh Duhamel zdaj tudi uradno ločena

Glasbenica Fergie in igralec Josh Duhamel sta uradno ločena, poroča The Blast in TMZ. Fergie je ločitvene papirje vložila konec maja, dve leti potem, ko sta po osemletnem zakonskem življenju naznanila razhod, poroča People. Preden je bila ločitev dokončna, je losangeleško okrajno sodišče zvezdnika opozorilo, da bi njun primer lahko zavrnili, če do 16. oktobra, ko bo potekalo zaslišanje, ne bosta vložila sodnih dokumentov, navajajo pri People. Po pisanju The Blast in TMZ sta tako do datuma vložila tudi papirje z dogovori in zdaj tudi uradno nista več zakonca.

Fergie in Josh sta par postala leta 2004, se zaročila tri leta kasneje in se leta 2009 poročila. Štiri leta po poroki sta postala tudi starša – rodil se jima je sin Axl Jack. Leta 2017 sta naznanila konec razmerja in sta v uradni izjavi za javnost zapisala, da bosta "vedno povezana in se bosta vedno medsebojno podpirala". Tako sta zvezdnika ostala prijatelja, kar sta dokazala lani, ko sta skupaj organizirala sinovo nepozabno rojstnodnevno tematsko zabavo, na katero so bili povabljeni tudi super junaki.