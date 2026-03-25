Fernando Alonso postal očka

Fernando Alonso bo na dirki za veliko nagrado Japonske izpustil dan za medije, ker bo na lokacijo zaradi rojstva prvega otroka prispel kasneje. Aston Martin je sporočil, da dvakratni svetovni prvak "ta konec tedna zaradi osebnih družinskih razlogov na tekmo prihaja nekoliko kasneje".

Ekipa ob tem ni želela razkriti dodatnih podrobnosti, vendar je BBC Sport potrdil, da je to zato, ker je Alonsova partnerica Melissa Jimenez rodila njunega prvega otroka. 44-letni Alonso svoje zasebno življenje skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti, zato več informacij v povezavi z rojstvom otroka ni znanih. Njegova ekipa je dodala le: "Vse je v redu in v petek bo pravočasno na stezi."

Alonso, ki je v zadnjem letu svoje pogodbe z Astonom Martinom in še ni povedal, ali si po letu 2026 želi ostati v formuli 1, se ne bo udeležil prvega treninga v petek.