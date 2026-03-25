Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Fernando Alonso postal očka

Suzuka, 25. 03. 2026 18.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Fernando Alonso, Melissa Jimenez

Fernando Alonso se je po poročanju tujih medijev razveselil rojstva prvega otroka. 44-letni Alonso svoje zasebno življenje sicer skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti, zato več informacij ni znanih. Njegova ekipa je sporočila, da bo zvezdnik na naslednje prizorišče pripotoval z zamudo, a da bo pravočasno na stezi za veliko nagrado Japonske.

Fernando Alonso bo na dirki za veliko nagrado Japonske izpustil dan za medije, ker bo na lokacijo zaradi rojstva prvega otroka prispel kasneje. Aston Martin je sporočil, da dvakratni svetovni prvak "ta konec tedna zaradi osebnih družinskih razlogov na tekmo prihaja nekoliko kasneje".

FOTO: Profimedia

Ekipa ob tem ni želela razkriti dodatnih podrobnosti, vendar je BBC Sport potrdil, da je to zato, ker je Alonsova partnerica Melissa Jimenez rodila njunega prvega otroka. 44-letni Alonso svoje zasebno življenje skrbno skriva pred radovednimi očmi javnosti, zato več informacij v povezavi z rojstvom otroka ni znanih. Njegova ekipa je dodala le: "Vse je v redu in v petek bo pravočasno na stezi."

Alonso, ki je v zadnjem letu svoje pogodbe z Astonom Martinom in še ni povedal, ali si po letu 2026 želi ostati v formuli 1, se ne bo udeležil prvega treninga v petek. Ne zamudite formule 1 na Kanalu A in VOYO.

Fernando Alonso Melissa Jimenez otrok formula 1 f1

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615