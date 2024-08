Festival Burning Man po lanskih poplavah letošnjo edicijo znova začel tragično

Žensko, ki so jo našli neodzivno, so najprej skušali oskrbeti reševalci, ki so prisotni na festivalu, a so bila njihova prizadevanja neuspešna. Šerif območja Pershing, Jerry Allen, je za Reno Gazette-Journal potrdil, da so bili policisti obveščeni o smrtni žrtvi: "Naše misli in molitve so z družino in prijatelji umrle. To je prva smrtna žrtev na tem območju letos, žal pa se je to zgodilo prvi dan festivala."

Preiskava se bo zaključila, ko bo znano, kaj je bil vzrok smrti preminule. Organizatorji so za Burning Man Journal dejali, da nadaljnjih informacij in podrobnosti z javnostjo ne bodo delili, saj želijo ohraniti spoštovanje do umrle in njene družine, obiskovalcem festivala pa so ponudili strokovno pomoč pri soočanju s tragično novico.