Festival, na katerem bi morala nastopiti Lizzo, odpovedan

V Filadelfiji letos ne bo glasbenega festivala Made In America, saj je odpovedan zaradi "hudih okoliščin". Zvezdniška zasedba naj bi vključevala Metro Boomin , Ice Spice , Latto , Coi Leray , Doechii , Mase in Cam'ron , s SZO in Lizzo kot glavnima.

Izjava organizatorja se glasi: "Zaradi hudih okoliščin, ki niso pod nadzorom produkcije, festivala Made In America leta 2023 ne bo. Ta odločitev je bila težka in ni bila sprejeta niti zlahka niti brez velikega premisleka."

Lizzo je trenutno na udaru kritik, saj jo njene nekdanje plesalke obtožujejo spolnega nadlegovanja in sramotenja zaradi teže, pevka pa obtožbe zanika. Ni jasno, ali ima njena trenutna polemika kaj opraviti z odpovedjo festivala. Pravijo, da nameravajo prihodnje leto to izkušnjo vrniti v Filadelfijo in vsem, ki so kupili vstopnice, ponujajo vračila denarja.