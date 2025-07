Festival Tomorrowland se bo odvil kljub popolnoma uničenemu glavnemu odru

Festival Tomorrowland se bo odvil kljub izbruhu požara. Na srečo obsežen požar ni terjal žrtev, je pa popolnoma uničil glavni oder, ki so ga izdelovali leta. "Danes smo prejeli resnično grozne novice. Na prizorišču Tomorrowlanda je izbruhnil požar. Torej, v Boomu pri De Schorreju. In naš glavni oder je bil tam v bistvu uničen, kar je resnično grozno. To je oder, ki so ga gradili leta, z veliko ljubezni in strasti. Mislim, da je veliko ljudi pretresenih. Pozitivna novica, ki jo lahko sporočim, je, da ni bilo žrtev. Zato so vsi lahko varno zapustili prizorišče. Ni se nam bilo treba evakuirati. Vsi naši zaposleni so na varnem. In lahko nadaljujemo s pripravami na Tomorrowland. Ker se bo ta odvil," je včeraj zvečer sporočila tiskovna predstavnica Tomorrowlanda Debby Wilmsen.