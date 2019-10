Film Dvojnik se sooča z velikimi denarnimi izgubami

Will Smith v filmu igra morilca, ki ga zasleduje in mu streže po življenju lasten 24-letni klon.

Hollywood Reporter poroča, da so ob premieri v severni Ameriki zaslužili le slabih 18 milijonov evrov in čez teden dni zbrali še slabih osem milijonov evrov. Res, da so takšne vsote denarja visoke, vendar je v filmskem svetu situacija nekoliko manj razburljiva. Film naj bi namreč stal več kot 125 milijonov evrov, poleg tega pa so za promocijo porabili še dodatnih skoraj 90 milijonov evrov.

Vse upe pa so ustvarjalci filma polagali v drugi največji filmski trg na svetu na Kitajskem, vendar filmu niti kitajski oboževalci niso mogli vdihniti življenja. Film, ki je zaslužil skoraj 19 milijonov evrov, ni mogel premagati niti drugega dela Zlohotnice, s katerim so zaslužili le dober milijon evrov več.

Film govori o morilcu, igra ga Smith, ki ga zasleduje in mu streže po življenju lasten 24-letni klon. Kritiki in gledalci so sicer pohvalili učinke staranja in impresivne posebne učinke, čeprav znanstvena fantastika ni ravno umetniško delo.