Film Joker bo morda dobil nadaljevanje

Kot smo že poročali, je film Joker pred kratkim dosegel nov mejnik , saj so s prodajo vstopnic zaslužili že več kot milijardo dolarjev (dobrih 900 milijonov evrov) in je tako Joker postal prvi film, primeren za gledalce nad 17 let, ki mu je to uspelo. Od tega uspeha dalje pa so se v javnosti pojavile govorice, da naj bi film dobil nadaljevanje.

Po navedbah Hollywood Reporterja naj bi se Todd Phillips vrnil kot režiser in naj bi scenarij napisal skupaj s Scottom Silverjem – ta ga je napisal že za prvi film. Digital Spy navaja tudi, da naj bi produkcijska in distribucijska hiša Warner Bros za glavnega igralca spet postavila Joaquina Phoenixa. Pri omenjenem mediju pa so produkcijsko hišo in Phillipsove predstavnike tudi kontaktirali, vendar so jih zavrnili.

Phoenix pa je o nadaljevanju filma spregovoril že na začetku meseca, ko je za Los Angeles Times dejal, da se je ideja o nadaljevanju Jokerja pojavila že med samim snemanjem. "Še pred izidom in ko še nismo vedeli, da bo film tako uspešen, smo se pogovarjali o nadaljevanju," je dejal igralec in povedal, da je že med drugim oziroma tretjim snemalnim tednom Todda vprašal, ali lahko začne ustvarjati nadaljevanje. "Bilo je malo za šalo – ampak ne popolnoma,"je zaključil in oboževalce pustil v dvomih.