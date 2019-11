Film Joker podrl nov rekord

Film Joker je prečkal nov mejnik – s prodajo vstopnic so namreč do zdaj zaslužili že milijardo dolarjev (dobrih 900 milijonov evrov) in s tem je Joker postal prvi film, primeren za gledalce nad 17 let, ki mu je to uspelo, poroča BBC. S tem se je uvrstil na sedmo mesto ameriške lestvice, ki meri zaslužek filma s prodajo vstopnic. Na prvem mestu pa je film Maščevalci: Zaključek, saj so v kinematografih zaslužili več kot dve milijardi in pol evrov, sledi mu Levji kralj s skoraj milijardo in pol evrov zaslužka, na tretjem mestu je Spider-Man: Daleč od doma z nekaj več kot milijardo evrov. Sledijo jim še Stotnica Marvelna četrtem mestu, Svet igrač na petem mestu, pred Jokerjem pa se hlače tresejo ustvarjalcem filma Aladin.

Gitesh Pandya, ustanoviteljica in urednica spletne strani Box Office Guru (spletna stran, ki sistematično objavlja zaslužke filmov v kinematografih, op. a.), je dogodek na Twitterju opisala kot neverjeten dosežek za film, ki je primeren za gledalce nad 17 let in ki ni bil predvajan na Kitajskem.