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Film Michael prvi biografski film z milijardo dolarjev prihodkov

Los Angeles, 13. 07. 2026 20.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.A.
Jaafar Jackson kot Michael Jackson

Biografski film o enem najuspešnejših zvezdnikov Michaelu Jacksonu, ki je na velika platna prišel aprila, še vedno podira rekorde gledanosti. Film, v katerem je Jacksona upodobil njegov nečak Jaafar Jackson, je presegel milijardo dolarjev prihodkov od prodaje vstopnic po svetu in postal prvi biografski film, ki je dosegel ta mejnik.

Po poročanju portala Variety je film o pokojnem Michaelu Jacksonu (1958–2009), ki ga je posnel režiser Antoine Fuqua, v tujini s prodajo vstopnic zaslužil 629,8 milijona dolarjev (550,6 milijona evrov), v ZDA pa 371,8 milijona dolarjev (dobrih 325 milijonov evrov), s čimer se je njegov skupni svetovni izkupiček povzpel na milijardo dolarjev.

Jaafar Jackson kot Michael Jackson
Jaafar Jackson kot Michael Jackson
FOTO: Profimedia

Kljub nekaterim kritikam, med drugim pri kritikih, ki menijo, da biografski film prikazuje "prečiščeno" različico Jacksonove kariere, film Michael že od aprila podira rekorde in presega pričakovanja. Že z 217 milijoni dolarjev (185 milijonov evrov) je v prvem koncu tedna predvajanja postavil rekord za najbolj donosen biografski film.

Michael je zdaj postal obenem najuspešnejši glasbeni biografski film kot tudi najuspešnejši film, ki temelji na življenju resnične osebe. Presegel je uspeh filma Bohemian Rhapsody iz leta 2018 o skupini Queen z 911 milijoni dolarjev (okoli 796 milijonov evrov) zaslužka po svetu in filma Oppenheimer iz leta 2023, ki je po svetu zaslužil 975 milijonov dolarjev (852 milijonov evrov).

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Prav tako velja za najuspešnejši film produkcijske hiše Lionsgate ter prvi film tega studia z milijardo dolarjev zaslužka. Pred Michaelom sta bila njihova najbolj donosna filma Igre lakote: Kruto maščevanje iz leta 2013 z 865 milijoni dolarjev (okoli 756 milijonov evrov) in film Somrak saga: Jutranja zarja iz leta 2012 z 850 milijoni dolarjev (okoli 743 milijonov evrov).

Michael Jackson je postal svetovna legenda leta 1982 z albumom Thriller.
Michael Jackson je postal svetovna legenda leta 1982 z albumom Thriller.
FOTO: Profimedia

Po besedah predsednika podjetja Lionsgate Motion Picture Group Adama Fogelsona so gledalci film sprejeli z odprtimi rokami že od samega začetka. "Njihovo navdušenje priča o trajni priljubljenosti enega največjih glasbenih izvajalcev vseh časov ter poudarja neprekinjeno moč in vitalnost izkušnje gledanja filmov v kinematografih," je poročal portal Variety.

Michael Jackson je postal svetovna legenda leta 1982 z albumom Thriller. V filmu je mogoče slišati tudi njegove uspešnice, kot so Beat It, Don't Stop 'Til You Get Enough, Wanna Be Startin' Somethin' in Billie Jean. Glavni igralec je za vlogo vadil gibe in ples skoraj tri leta.

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V letošnjem letu je le animirani film studia Universal The Super Mario Galaxy Movie presegel mejo milijarde dolarjev zaslužka od prodaje vstopnic za ogled filma v kinematografih.

Razlagalnik

Album 'Thriller', izdan leta 1982, velja za enega najpomembnejših dosežkov v zgodovini popularne glasbe. Ne le da je postal najbolje prodajani album vseh časov, temveč je s svojimi inovativnimi glasbenimi videospoti, zlasti za naslovno skladbo, popolnoma spremenil način promocije glasbe. Z mešanjem različnih glasbenih žanrov, kot so pop, rock, R&B in funk, je Jackson podrl rasne bariere na radijskih postajah in glasbeni televiziji, s čimer je postal globalna kulturna ikona.

Antoine Fuqua je priznan ameriški filmski režiser, ki je svojo kariero začel z režiranjem glasbenih videospotov, preden je prestopil v svet celovečernih filmov. Najbolj je znan po režiji akcijskih in dramskih uspešnic, kot so 'Dan za trening' (Training Day), za katerega je Denzel Washington prejel oskarja, 'Kralj Arthur' in 'Pravičnik' (The Equalizer). Njegov slog pogosto vključuje intenzivno vizualno pripovedovanje in raziskovanje kompleksnih moralnih dilem znotraj napetih zgodb.

Izraz 'biopic' je okrajšava za 'biographical picture' oziroma biografski film. Gre za filmski žanr, ki temelji na življenjepisu resnične osebe ali skupine ljudi. Ti filmi si prizadevajo prikazati ključne dogodke, dosežke in osebne stiske posameznika, pri čemer pogosto združujejo zgodovinska dejstva z dramaturško interpretacijo. Cilj takšnih filmov je gledalcu približati človeško plat znane osebnosti in osvetliti kontekst časa, v katerem je ta oseba delovala.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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