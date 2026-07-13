Film Michael prvi biografski film z milijardo dolarjev prihodkov

Po poročanju portala Variety je film o pokojnem Michaelu Jacksonu (1958–2009), ki ga je posnel režiser Antoine Fuqua, v tujini s prodajo vstopnic zaslužil 629,8 milijona dolarjev (550,6 milijona evrov), v ZDA pa 371,8 milijona dolarjev (dobrih 325 milijonov evrov), s čimer se je njegov skupni svetovni izkupiček povzpel na milijardo dolarjev.

Jaafar Jackson kot Michael Jackson FOTO: Profimedia

Kljub nekaterim kritikam, med drugim pri kritikih, ki menijo, da biografski film prikazuje "prečiščeno" različico Jacksonove kariere, film Michael že od aprila podira rekorde in presega pričakovanja. Že z 217 milijoni dolarjev (185 milijonov evrov) je v prvem koncu tedna predvajanja postavil rekord za najbolj donosen biografski film. Michael je zdaj postal obenem najuspešnejši glasbeni biografski film kot tudi najuspešnejši film, ki temelji na življenju resnične osebe. Presegel je uspeh filma Bohemian Rhapsody iz leta 2018 o skupini Queen z 911 milijoni dolarjev (okoli 796 milijonov evrov) zaslužka po svetu in filma Oppenheimer iz leta 2023, ki je po svetu zaslužil 975 milijonov dolarjev (852 milijonov evrov).

Prav tako velja za najuspešnejši film produkcijske hiše Lionsgate ter prvi film tega studia z milijardo dolarjev zaslužka. Pred Michaelom sta bila njihova najbolj donosna filma Igre lakote: Kruto maščevanje iz leta 2013 z 865 milijoni dolarjev (okoli 756 milijonov evrov) in film Somrak saga: Jutranja zarja iz leta 2012 z 850 milijoni dolarjev (okoli 743 milijonov evrov).

Michael Jackson je postal svetovna legenda leta 1982 z albumom Thriller. FOTO: Profimedia

Po besedah predsednika podjetja Lionsgate Motion Picture Group Adama Fogelsona so gledalci film sprejeli z odprtimi rokami že od samega začetka. "Njihovo navdušenje priča o trajni priljubljenosti enega največjih glasbenih izvajalcev vseh časov ter poudarja neprekinjeno moč in vitalnost izkušnje gledanja filmov v kinematografih," je poročal portal Variety. Michael Jackson je postal svetovna legenda leta 1982 z albumom Thriller. V filmu je mogoče slišati tudi njegove uspešnice, kot so Beat It, Don't Stop 'Til You Get Enough, Wanna Be Startin' Somethin' in Billie Jean. Glavni igralec je za vlogo vadil gibe in ples skoraj tri leta.

V letošnjem letu je le animirani film studia Universal The Super Mario Galaxy Movie presegel mejo milijarde dolarjev zaslužka od prodaje vstopnic za ogled filma v kinematografih.