Film o Michaelu Jacksonu razburja podolgem in počez

Čeprav jeMichael Jackson preminil leta 2009, ima po svetu še vedno veliko oboževalcev, ki so ogorčeni nad filmom ter uprizarjajo proteste na ulici in predvsem po družabnih omrežjih. Družba, ki upravlja njegovo zapuščino, toži televizijo HBO za 100 milijonov dolarjev, člani njegove družine pa ga odločno zagovarjajo ter kritizirajo film, televizijo HBO, režiserja Dana Reeda in nastopajoča 36-letnega Wada Robsona ter 40-letnega Jamesa Safechucka.

Robson je leta 2005 zagovarjal Jacksona in pričal njemu v prid na sodnem procesu zaradi spolne zlorabe mladoletnika, sedaj pa skupaj s Safechuckom tožita zapuščino za odškodnino. Jacksonova družina trdi, da gre za denar, Robson trdi, da mu je šlo za platformo, s katere se je lahko izpovedal.

Televizija HBO je prvi del dokumentarnega filma prikazala v nedeljo in pritegnila 1,3 milijona gledalcev, drugi del 4-urnega filma pa je imel v ponedeljek skoraj milijon gledalcev. V ponedeljek so režiser in nastopajoča v filmu gostovali pri Oprah Winfrey, ki prav tako trdi, da je bila kot otrok žrtev spolnih zlorab.

Oprah je dejala, da gre za prelomen trenutek, ki ne zadeva le Jacksona, ampak razgalja celotno korupcijo družbe. "Sama sem posnela 217 epizod svoje oddaje o spolnih zlorabah in skušala ljudem pokazati, da ne gre le za zlorabo, ampak tudi za zapeljevanje. Reed je v štirih urah storil to, kar sem sama skušala v 217 urah," je dejala.

Podobno menijo tudi druge slavne voditeljice, kot je Ellen DeGeneres, ki je med oddajo tvitala, da upa, da to vsi gledajo. Igralka Rose McGowan, ki je odmeven glas gibanja Jaz tudi, je za izjemen pogum pohvalila tako ustvarjalce filma kot Oprah Winfrey.

Jacksonovi podporniki pa so vsuli ogenj in žveplo po Oprah Winfrey, da širi laži brez preverjanja dejstev. To je tvitnil tudi Jacksonov bratJermaine. Glasbenikov nečak Taj je izjavil, da bi stric jokal, če bi slišal, kaj govorita Robson in Safechuck. Še posebej Robson, ki je bil dober prijatelj družine. Zagotovil je, da je bilo stričevo srce čisto, da je tudi sam večkrat prespal pri njem na posestvu Neverland in da ni bilo niti sledu o kakšni spolnosti.

Taj Jackson je sicer film pohvalil kot odlično stvaritev, čeprav brez trohice resnice. Menil je, da gre za prehoden madež na ugledu pokojnega strica, ki so ga ljudje izdajali že 20 let. Posledic za zapuščino naj ne bi bilo, ampak so že. Radijske postaje po svetu umikajo Jacksonovo glasbo s seznamov, drugje mu umikajo spomenike, v podjetju Sony razmišljajo, kako naprej.

Sony je za sedem let distribucije Jacksonove glasbe plačal 250 milijonov dolarjev in lahko da bo sprejel podobno odločitev kot v primeru raperja R. Kellyja, s katerim je razdrl pogodbo, potem ko je bil januarja prikazan dokumentarni film o njegovih zlorabahSurviving R. Kelly.

"Umrl je, mrtev je. Upam, da lahko nadaljujemo dediščino, ki jo je dal številnim otrokom, številnim ljudem," je izjavil Stevie Wonder, ki je s tem skušal povedati, da je glasbena dediščina nekaj drugega, kot so obtožbe.