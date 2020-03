Film o smrtni kazni dobil zlatega medveda

Iranski režiser Mohammad Rasoulof je leta 2017 dobil prepoved režiranja filmov in je tako svoj šesti, zmagovalni film There Is No Evil režiral na skrivaj. Zaradi obtožb, povezanih z njegovimi prejšnjimi filmi, pa tudi ne more potovati zunaj Irana, zato je zlatega medveda na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu v njegovem imenu sprejela njegova hčerka Baran, ki je v nagrajenem filmu tudi nastopila.

Ob prejetju nagrade je Baran svojega očeta poklicala preko konferenčnega klica in tako je imel možnost pojasniti, da film govori o tem, da bi ljudje morali sprejeti odgovornost za svoja dejanja."Želel sem govoriti o ljudeh, ki odgovornost prelagajo na višje sile," je dejal. "V resnici pa bi lahko le rekli 'ne', to je njihova moč," je pojasnil.